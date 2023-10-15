وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا وظائف شاغرة لدى شركة تحكم وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم كريم بنزيما: القصف الظالم في غزة لا يستثني الأطفال أو النساء مستشفيات غزة قد تتحول إلى مقابر جماعية الشبابيون يشكرون عبدالرحمن بن تركي صاحب تذكرة المليون ريال هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة وظائف شاغرة في شركة ياسرف ارتفاع شهداء فلسطين إلى 2450 وإسرائيل تعلن مقتل 1400 شخص
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول علم البيانات.
– أخصائي ذكاء الأعمال.
– أخصائي أول ذكاء الأعمال.
– سكرتير.
– مستشار قانوني أول.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)