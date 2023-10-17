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وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس علاقات الموردين.

– أخصائي أول محفظة المشاركة.

– أخصائي إدارة الأداء الاستراتيجي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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