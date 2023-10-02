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وظائف إدارية شاغرة لدى رعاية الطبية

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى رعاية الطبية
لمواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض..

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أمين المخزن.

– مدير مشروع.

– مراجع داخلي.

– كاتب الفواتير وإدخال البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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