وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي مراجعة واعتراضات

– خبير تحليل الأداء

– خبير الدراسات والأبحاث

– مدير الدراسات والبحوث الجمركية

– مدير إدارة التغيير الرقمي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المحاسبة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الاحصاء

– الرياضيات

– تحليل البيانات

– علوم البيانات

– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا