وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي مراجعة واعتراضات
– خبير تحليل الأداء
– خبير الدراسات والأبحاث
– مدير الدراسات والبحوث الجمركية
– مدير إدارة التغيير الرقمي
– إدارة الأعمال
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الاحصاء
– الرياضيات
– تحليل البيانات
– علوم البيانات
– أو ما يعادلها
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا