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وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق سلسلة التوريد (تبوك).

– أخصائي إدارة الطلب (الطائف).

– فني أول توريد (الظهران).

– مشرف مراقبة عمليات الصيانة/ التايفون (الطائف).

– منسق التدريب وضمان إدارة المعلومات (الطائف).

– مسؤول المشتريات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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