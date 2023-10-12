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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول المشتريات العالمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، المشتريات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل المحاسبة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي الطاقة العالمية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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