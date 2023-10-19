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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تحليل البيانات والأعمال (الرياض).

– محلل أول الأعمال والتسويق (الرياض).

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

– أخصائي أول الفهرسة (الجبيل).

– مهندس سلامة العمليات (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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