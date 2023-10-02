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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل أول مراقبة واستجابة أمن تقنية المعلومات (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

– مهندس شبكات (حائل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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