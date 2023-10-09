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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد تنفيذي (الرياض).

– أخصائي دعم الصيانة (الطائف).

– مسؤول قاعدة البيانات (الرياض).

– مهندس أول الأمن (الرياض).

– مدير تدريب الدراسات البحرية (الجبيل).

– مشرف الأسلحة/ التايفون (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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