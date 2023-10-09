المنتخب السعودي يدشن معسكر البرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027 ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والجبيل.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد تنفيذي (الرياض).
– أخصائي دعم الصيانة (الطائف).
– مسؤول قاعدة البيانات (الرياض).
– مهندس أول الأمن (الرياض).
– مدير تدريب الدراسات البحرية (الجبيل).
– مشرف الأسلحة/ التايفون (الطائف).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)