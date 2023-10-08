وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي:
– أخصائي تفتيش بيئي
– كبير أخصائي تفتيش بيئي
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– العلوم
– الرياضيات
– الهندسة (عام)
– هندسة البيئة
– إدارة المشاريع
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا