وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تفتيش بيئي

– كبير أخصائي تفتيش بيئي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– العلوم

– الرياضيات

– الهندسة (عام)

– هندسة البيئة

– إدارة المشاريع

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا