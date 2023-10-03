وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية (الدمام، الخفجي) حسب المسميات التالية:
– حارس أمن
– مقيم فني
– مساعد مدير
– موظف تحصيل
– مسؤول مشتريات
– فني تقنية معلومات
– محلل ضمان الجودة الفنية
– محلل التقييم الفني
– محلل التقييم الأكاديمي
– مطور مناهج
– مدرب رافعات
– مدرب سقالات
– مدرب أول في الأمن الصناعي
– مدرب الصحة والسلامة والبيئة
– مقيم الوظائف الصناعية
– مدرب مهني صناعي كبير
– الدبلوم
– البكالوريوس
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا