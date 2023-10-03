وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية (الدمام، الخفجي) حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– حارس أمن

– مقيم فني

– مساعد مدير

– موظف تحصيل

– مسؤول مشتريات

– فني تقنية معلومات

– محلل ضمان الجودة الفنية

– محلل التقييم الفني

– محلل التقييم الأكاديمي

– مطور مناهج

– مدرب رافعات

– مدرب سقالات

– مدرب أول في الأمن الصناعي

– مدرب الصحة والسلامة والبيئة

– مقيم الوظائف الصناعية

– مدرب مهني صناعي كبير

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا