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للعمل في الدمام والخفجي

وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية (الدمام، الخفجي) حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– حارس أمن
– مقيم فني
– مساعد مدير
– موظف تحصيل
– مسؤول مشتريات
– فني تقنية معلومات
– محلل ضمان الجودة الفنية
– محلل التقييم الفني
– محلل التقييم الأكاديمي
– مطور مناهج
– مدرب رافعات
– مدرب سقالات
– مدرب أول في الأمن الصناعي
– مدرب الصحة والسلامة والبيئة
– مقيم الوظائف الصناعية
– مدرب مهني صناعي كبير

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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