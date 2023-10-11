وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مسؤول استقطاب مواهب

المتطلبات: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادله (مع خبرة سنتان).

– مصمم جرافيك

المتطلبات: درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادله (مع خبرة سنتان).

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة سعودية حكومية مهنية تأسست في عام 1992م، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000 عضو ويقع مكتبها الرئيسي في مدينة (الرياض) ولها فروع تابعة في كل من (جدة، الدمام).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/4/7هـ.