وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح 5 (إدارية وقانونية) في الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير إدارة تطوير الأعمال

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 9 سنوات.

– مدير إدارة الأمن والسلامة

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 9 سنوات.

– كبير أخصائي إعداد ومتابعة

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

– كبير أخصائي مخاطر مؤسسية

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

– كبير أخصائي عقود

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

طريقة التقديم:

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