وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح 5 (إدارية وقانونية) في الرياض على النحو التالي:
– مدير إدارة تطوير الأعمال
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 9 سنوات.
– مدير إدارة الأمن والسلامة
المتطلبات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 9 سنوات.
– كبير أخصائي إعداد ومتابعة
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– كبير أخصائي مخاطر مؤسسية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– كبير أخصائي عقود
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا