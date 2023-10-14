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وظائف بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
وظائف بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية) في مقرها بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– مهندس حاسب آلي مساعد

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– مهندس نووي مساعد

– مهندس صناعي مساعد

– مهندس كهربائي مساعد أخصائي جودة مساعد

– مطور برامج مساعد أخصائي تسويق مساعد

– أخصائي قانوني مساعد

– مترجم فني دعم تقنية معلومات ممارس

التخصصات المطلوبة:

– القانون

– الشريعة

– التسويق

– الأنظمة

– الحقوق

– الاتصال والإعلام

– إدارة الجودة

– لغة إنجليزية

– لغة انجليزية وآدابها

– الحاسب الآلي ونظم المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة الشبكات

– شبكات الحاسب الآلي

– الأمن السيبراني

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– الهندسة النووية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الصناعية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– أن يكون المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.

– توفر الخبرات (للوظائف التي تتطلب خبرة) وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف:

تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال بوابة التوظيف.

التأكد من مطابقة المؤهل العلمي والتخصص لما هو معلن عنه.

في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للمدينة الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.

تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث أن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد الموافق 1445/3/30هـ عبر اختيار (الوظائف المتاحة) ثم (الوظائف الإدارية والمساندة) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1445/4/2هـ.

 

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