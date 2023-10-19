Icon

محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون Icon رئيس وزراء بريطانيا يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب‬ على أجواء ‫السعودية Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم Icon وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر Icon 25 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا Icon موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة Icon وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب

جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب

– مدير إدارة الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مدير برنامج: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم