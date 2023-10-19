وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مدير برنامج: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)