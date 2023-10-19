محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون رئيس وزراء بريطانيا يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء السعودية وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر 25 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.
– كبير أخصائي إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– أخصائي إدارة بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مدير برنامج: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)