وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة خدمات تقنية المعلومات (الرياض).
– مدير التطبيقات (الرياض).
– مشغل أول الرسومات (الرياض).
– مسجل قاعدة بيانات البحوث (الرياض).
– أخصائي تحسين الجودة (الرياض).
– مسؤول قاعدة بيانات (الرياض).
– أخصائي مختبرات (للنساء/ جدة).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 ربيع الآخر 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 13 ربيع الآخر 1445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)