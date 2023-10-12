وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر، والدمام، والظهران.
وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير تنفيذي (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مستشار مبيعات التمويل العقاري (الرياض، والخبر، والدمام، والظهران).
وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)