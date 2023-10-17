وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الآلات (الجبيل).

– فني الآلات (الجبيل).

– مدير تطوير المشاريع (ينبع).

– محلل أول المعلومات الإدارية (الرياض).

– مسؤول التوريدات (جازان).

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

– مدير الهندسة والصيانة (جازان).

– مهندس المشاريع (الجبيل).

– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).

– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)