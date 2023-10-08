وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مقدر/ تقييم أضرار السيارة: شهادة الدبلوم الفني في تخصص ذي الصلة.
– مشرف مشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشتريات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة).
– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)