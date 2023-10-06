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وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض، والجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير ضمان الجودة (الرياض).

– مدير قسم تطوير الموردين (الرياض).

– مهندس أول ضمان الجودة (الرياض).

– أخصائي عمليات الترخيص (الرياض).

– مسؤول المشتريات (الرياض).

– أخصائي المشتريات (الرياض).

– مهندس تخطيط المواد (الرياض).

– مهندس أول تخطيط المواد (الرياض).

– مهندس المشتريات (الرياض).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مهندس ضمان الجودة/ مراقبة الجودة الميكانيكية (الجبيل).

– مصمم نماذج/ منسق (الرياض).

– مهندس أول ضمان الجودة/ مراقبة الجودة الكهربائية (الرياض).

– مهندس تقدير كهربائي (الرياض).

– مهندس اختبار (الرياض).

– أخصائي أول إدارة مشاريع تقنية المعلومات (الرياض).

– ممرض أول (تبوك).

– أخصائي تخطيط الأعمال (الرياض).

– أخصائي الموارد البشرية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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