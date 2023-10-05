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وظائف شاغرة بشركة المراعي في 4 مدن

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والخرج، والمدينة المنورة، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية

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– مساعد مدير المزرعة (حائل).

– مدير هندسة المصنع (الخرج).

– مدير المنطقة الإقليمي/ الخدمات الغذائية (المدينة المنورة).

– ممثل خدمة العملاء (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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