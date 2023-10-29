وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من مكة المكرمة، والرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات البنية التحتية (مكة المكرمة).
– مدير أول تخطيط الشراكات (الرياض).
– مدير استشارات تقنية المعلومات (الرياض).
– مدير أول الترفيه (الرياض).
– مدير لوحات تحكم المعلومات (الرياض).
– محلل أول المبيعات (جدة).
– أخصائي أول تخطيط وجدولة المشاريع (جدة).
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)