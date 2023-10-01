وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسية الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– مدير المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطائرات، سلسلة التوريد).
– مهندس ضمان جودة البرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)