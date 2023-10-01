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وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسية الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– مدير المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطائرات، سلسلة التوريد).

– مهندس ضمان جودة البرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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