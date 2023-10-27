وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات أول (الرياض).
– كاتب مكتب (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)