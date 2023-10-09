وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ميكانيكي صيانة (جدة، والرياض، والدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس الخدمات الفنية/ إلكترونيات الطيران (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)