وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء “دار المركبة” تعلن ترسية عقد مع القوات البرية بـ 3.9 مليون ريال هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق السعودية تتجه إلى دراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة رولاند كابنر: نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية ليس لدوري روشن .. إنتر ميامي يُرحب بإعارة ليونيل ميسي السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات نظام التداول البديل فلورنتينو بيريز يُنقذ نجم ريال مدريد من الاكتئاب
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح وظائف شاغرة بمسمى (مراسل/ سائق) لحملة كافة المؤهلات حسب المهام والشروط التالية:
– مراسل/ سائق
– قيادة جميع أنواع السيارات الخاصة (السيدان، والنقل الصغيرة) بناقل الحركة العادي والأوتوماتيكي.
– القيادة في مختلف الظروف المناخية.
– العمل في أوقات متأخرة، وأثناء عطل نهاية الأسبوع، حسب ما تتطلبه ظروف العمل.
– المعرفة التامة بمدينة الرياض.
– معرفة تامة بأنظمة المرور والسير والتقيد بها.
– معرفة مواقع الجهات الحكومية.
– استخدام تقنيات الملاحة المساعدة.
– حس المسؤولية العالي والانضباط والالتزام بالمواعيد.
– نقل المرافقين إلى الوجهات المقصودة في الوقت المناسب والمحافظة على سلامتهم أثناء الرحلة.
– مساعدة المرافقين في حمل الأمتعة.
– تهيئة المركبة للانطلاق إلى الوجهات المقصودة قبل وقت الرحلة بوقت كافٍ.
– التخطيط قبل الانطلاق وتحديد المسار الأفضل للوجهة.
– فحص المركبة والتأكد من نظافتها، وصلاحيتها للاستخدام قبل الانطلاق، والإبلاغ عن أي خلل.
– المحافظة على النظافة العامة وحسن المظهر.
– تقبل التوجيه، وإدارة المواقف بوعي وتركيز.
– المحافظة على السرية التامة.
– متابعة صيانة المركبة الدورية مع الجهات ذات العلاقة.
– القيام بأعمال المراسلات داخل الهيئة وخارجها حسب التوجيه.
– القيام بأي مهمة يكلف بها.
– الأفضلية لمن لديه مؤهل تعليمي.
– يشترط توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
– خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل عن سنة.
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.