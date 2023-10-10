وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح وظائف شاغرة بمسمى (مراسل/ سائق) لحملة كافة المؤهلات حسب المهام والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مراسل/ سائق

الوصف الوظيفي:

– قيادة جميع أنواع السيارات الخاصة (السيدان، والنقل الصغيرة) بناقل الحركة العادي والأوتوماتيكي.

– القيادة في مختلف الظروف المناخية.

– العمل في أوقات متأخرة، وأثناء عطل نهاية الأسبوع، حسب ما تتطلبه ظروف العمل.

– المعرفة التامة بمدينة الرياض.

– معرفة تامة بأنظمة المرور والسير والتقيد بها.

– معرفة مواقع الجهات الحكومية.

– استخدام تقنيات الملاحة المساعدة.

– حس المسؤولية العالي والانضباط والالتزام بالمواعيد.

المهام والمسؤوليات:

– نقل المرافقين إلى الوجهات المقصودة في الوقت المناسب والمحافظة على سلامتهم أثناء الرحلة.

– مساعدة المرافقين في حمل الأمتعة.

– تهيئة المركبة للانطلاق إلى الوجهات المقصودة قبل وقت الرحلة بوقت كافٍ.

– التخطيط قبل الانطلاق وتحديد المسار الأفضل للوجهة.

– فحص المركبة والتأكد من نظافتها، وصلاحيتها للاستخدام قبل الانطلاق، والإبلاغ عن أي خلل.

– المحافظة على النظافة العامة وحسن المظهر.

– تقبل التوجيه، وإدارة المواقف بوعي وتركيز.

– المحافظة على السرية التامة.

– متابعة صيانة المركبة الدورية مع الجهات ذات العلاقة.

– القيام بأعمال المراسلات داخل الهيئة وخارجها حسب التوجيه.

– القيام بأي مهمة يكلف بها.

الشروط:

– الأفضلية لمن لديه مؤهل تعليمي.

– يشترط توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

– خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل عن سنة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.