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وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح وظائف شاغرة بمسمى (مراسل/ سائق) لحملة كافة المؤهلات حسب المهام والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مراسل/ سائق

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الوصف الوظيفي:

– قيادة جميع أنواع السيارات الخاصة (السيدان، والنقل الصغيرة) بناقل الحركة العادي والأوتوماتيكي.
– القيادة في مختلف الظروف المناخية.
– العمل في أوقات متأخرة، وأثناء عطل نهاية الأسبوع، حسب ما تتطلبه ظروف العمل.
– المعرفة التامة بمدينة الرياض.
– معرفة تامة بأنظمة المرور والسير والتقيد بها.
– معرفة مواقع الجهات الحكومية.
– استخدام تقنيات الملاحة المساعدة.
– حس المسؤولية العالي والانضباط والالتزام بالمواعيد.

المهام والمسؤوليات:

– نقل المرافقين إلى الوجهات المقصودة في الوقت المناسب والمحافظة على سلامتهم أثناء الرحلة.
– مساعدة المرافقين في حمل الأمتعة.
– تهيئة المركبة للانطلاق إلى الوجهات المقصودة قبل وقت الرحلة بوقت كافٍ.
– التخطيط قبل الانطلاق وتحديد المسار الأفضل للوجهة.
– فحص المركبة والتأكد من نظافتها، وصلاحيتها للاستخدام قبل الانطلاق، والإبلاغ عن أي خلل.
– المحافظة على النظافة العامة وحسن المظهر.
– تقبل التوجيه، وإدارة المواقف بوعي وتركيز.
– المحافظة على السرية التامة.
– متابعة صيانة المركبة الدورية مع الجهات ذات العلاقة.
– القيام بأعمال المراسلات داخل الهيئة وخارجها حسب التوجيه.
– القيام بأي مهمة يكلف بها.

الشروط:

– الأفضلية لمن لديه مؤهل تعليمي.
– يشترط توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
– خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل عن سنة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.

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