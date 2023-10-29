وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، وميناء جدة الإسلامي.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب).
– مدير مشروع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة أعمال، إدارة مشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس كهربائي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)