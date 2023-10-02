وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حوكمة بيانات (الرياض).
– أخصائي إدارة جودة (الرياض).
– مساعد باحث (الرياض).
– محلل برامج (جدة).
– مبرمج (جدة).
– موظف دعم فني (الأحساء).
– مشغل رسومات أول (الأحساء).
– فني دعم أول (الأحساء).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 29 ربيع الأول 1445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)