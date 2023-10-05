وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب صيانة الأنظمة (الدمام).

– مراقب صيانة أنظمة الملاحة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)