وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراقب صيانة الأنظمة (الدمام).
– مراقب صيانة أنظمة الملاحة (الرياض).
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)