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وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تغذية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية الإكلينيكية.

– مدير تنفيذي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الاختبار والجودة/ تقنية المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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