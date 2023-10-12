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وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف مشتريات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– صانع المحتوى (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف مشتريات (الخفجي): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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