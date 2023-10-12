وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.
وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف مشتريات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– صانع المحتوى (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف مشتريات (الخفجي): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)