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وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشقيق، والرياض.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الأجهزة والتحكم (رابغ).

– مشرف كهربائي (الشقيق).

– رئيس قسم الكهرباء (الشقيق).

– مدير عمليات محطات الطاقة المتجددة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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