وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من المدينة المنورة، والهفوف، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل خدمة النزلاء (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).

– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

– محاسب أول/ المخزون (الخبر).

– منسق الصيانة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)