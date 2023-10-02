وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وحائل، وجدة، والرياض، ونيوم.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إدارة المرافق (الخبر).
– موظف خدمة عملاء (حائل).
– مستشار الخدمة/ الورشة (جدة).
– مصمم جرافيك (الرياض).
– مدير الخدمات اللوجستية/ النقل (نيوم).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)