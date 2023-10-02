Icon

تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس Icon شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة Icon ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل Icon تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض Icon آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض Icon تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم Icon إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة Icon كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا Icon الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه Icon أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وحائل، وجدة، والرياض، ونيوم.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان‬⁩ يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين

محمد بن سلمان‬⁩ يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

– مشرف إدارة المرافق (الخبر).

– موظف خدمة عملاء (حائل).

– مستشار الخدمة/ الورشة (جدة).

– مصمم جرافيك (الرياض).

– مدير الخدمات اللوجستية/ النقل (نيوم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي
العالم

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير...

العالم
وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة
حصاد اليوم

وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في...

حصاد اليوم
حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري...

آخر الاخبار
آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة
السعودية اليوم

آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية...

السعودية اليوم
إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول
السعودية اليوم

إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد...

السعودية اليوم
رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي
آخر الاخبار

رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

آخر الاخبار
قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات مع محمد بن سلمان
السعودية اليوم

قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش...

السعودية اليوم