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وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وأبها، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول الأمن السيبراني (الرياض).

– ممثل مبيعات أول (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– مهندس مبيعات أول (أبها).

– أخصائي منتجات أول (الخبر).

– فني صيانة (الرياض).

– ممثل مبيعات أول (الخبر).

– مهندس خدمات (الرياض).

– أخصائي منتجات (جدة).

– أخصائي التأجير (الرياض).

– مدير الحسابات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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