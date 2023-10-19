وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن

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أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب ومتاجر الشركة في كل من المدينة المنورة، والدمام، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف.
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب فرع (المدينة المنورة).
– فني خدمة/ صيانة سيارات (الدمام).
– مراقب التحصيل (جدة).
– أخصائي الاتصالات التسويقية (جدة).
– ممثل مبيعات (مكة المكرمة).
– محاسب فرع (الدمام).
– محاسب فرع (الطائف).
وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)