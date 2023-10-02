وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط الساحة/ الحاويات.
– مشرف الخدمات اللوجستية والمستودعات.
– مشغل رافعة شوكية.
– مشرف إستراتيجية تخطيط الساحة.
وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)