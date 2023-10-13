وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي قانوني مساعد.
– مهندس حاسب آلي مساعد.
– مطور برامج مساعد.
– مهندس نووي مساعد.
– مهندس صناعي مساعد.
– مهندس كهربائي مساعد.
– أخصائي جودة مساعد.
– أخصائي تسويق مساعد.
– مترجم.
– فني دعم تقنية معلومات.
وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 ربيع الأول 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 2 ربيع الثاني 14445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)