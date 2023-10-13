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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك عبدالعزيز

وأفادت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي قانوني مساعد.

– مهندس حاسب آلي مساعد.

– مطور برامج مساعد.

– مهندس نووي مساعد.

– مهندس صناعي مساعد.

– مهندس كهربائي مساعد.

– أخصائي جودة مساعد.

– أخصائي تسويق مساعد.

– مترجم.

– فني دعم تقنية معلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 ربيع الأول 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 2 ربيع الثاني 14445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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