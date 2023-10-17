وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة التشغيل والصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– مدير عام الصناعة والتعدين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة البيئية).
– مدير عام التنمية الحضرية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو العلوم البيئية، أو الإدارة).
وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)