وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيدلة.
– أخصائي أول علاج تنفسي.
– أخصائي أول سلامة المرضى وإدارة المخاطر.
– أخصائي التحسين المستمر.
– فني مختبرات طبية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)