وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون

أعلن الإدارة العامة لصحة السجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفيات قوى الأمن في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صحة السجون

وبيّنت الإدارة العامة لصحة السجون، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أسنان.

– طبيب نائب انف واذن وحنجرة.

– طبيب نائب عيون.

– طبيب نائب نساء وولادة.

– طبيب نائب جلدية.

– طبيب نائب باطنة.

– طبيب نائب أسرة ومجتمع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة العامة لصحة السجون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)