وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية

– مدير المبيعات.

– محلل رئيسي الشراكات العالمية والتحالفات الإستراتيجية.

– خبير رئيسي الشراكات العالمية والتحالفات الإستراتيجية.

– خبير كفاءة الأعمال.

– محلل رئيسي كفاءة الأعمال.

– محلل أول إدارة جودة وحدة الأسواق الجديدة.

– مدير الأداء المالي والرقمي والتقارير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)