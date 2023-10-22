وظائف شاغرة في البريد السعودي

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.
وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أول الثقافة والمشاركة: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أداء العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)