Icon

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon 15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن Icon أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة Icon اجتياح إسرائيل لغزة بريًّا أمر مستبعد حاليًّا Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى Icon مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
ترامب عن مقابلة بايدن في 60 دقيقة: بدا مثل طفل ضائع

ترامب عن مقابلة بايدن في 60 دقيقة: بدا مثل طفل ضائع

مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر

مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر

– مدير أول التخطيط المالي والميزانية: شهادة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ المراقبة والمصالحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق