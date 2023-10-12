وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الاحتيال التكنولوجي.
– مدقق أول تقنية المعلومات.
– مدير تدقيق تقنية المعلومات.
– مسؤول الشؤون المالية/ محاسبة المنتجات الاستثمارية.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)