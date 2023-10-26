وظائف شاغرة في الفطيم القابضة

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– فني تقنية معلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).
– منسق فني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)