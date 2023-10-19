وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة الترميز الطبي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة معلوماتية صحية، أو شهادة الدبلوم في تخصص الترميز الطبي.
– أخصائي تعاون دولي ومحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علاقات عامة، علاقات دولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)