“من مكة وإليها”.. السيرة الذاتية لصالح كامل بمعرض الرياض للكتاب وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستيفن جيرارد يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها التعاون عينه على الصدارة أمام الطائي رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير أخصائي مخاطر مؤسسية.
– كبير أخصائي إعداد ومتابعة.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)