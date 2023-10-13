وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من الرياض، والعلا.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تخطيط القطاع والأداء.
– أخصائي أول خصوصية البيانات.
– مدير عمليات التصوير والإنتاج.
– مدير تسويق أول.
– مدير إدارة المرافق.
– رئيس الدعم الفني الهندسي.
– أخصائي أول عمليات المشتريات.
– أخصائي أول المخاطر التشغيلية.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)