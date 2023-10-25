وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي شراكات واتفاقيات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– ضابط أول الميناء: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم البحرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، العلوم البيئة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)